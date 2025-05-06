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  • Kayseri'de Doğa ve Estetik İç içe: Şehir Güzelleştirme Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Kayseri'de Doğa ve Estetik İç içe: Şehir Güzelleştirme Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında yaptığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla şehir estetiğine katkı sağlıyor.

Kayseri'de Doğa ve Estetik İç içe: Şehir Güzelleştirme Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Parklar, kavşaklar ve ana arterlerde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla şehir daha temiz, canlı ve yeşil bir görünüme kavuşuyor. Etrafı modern görünüme kavuşturulan kavşaklarda, ağaç sağlığı ve görselliği için yapılan budama ve aşı işlemleriyle, yeşil alanların yaşam kalitesi arttırılıyor. Aynı zamanda yeni ağaçlandırma ve fidan dikimi çalışmalarıyla, kentin yeşil dokusu genişletilmeye devam ediliyor. Bu çalışmalarla, Kayseri’nin daha doğayla uyumlu, yaşanabilir ve estetik bir şehir olma yolunda önemli adımlar atılıyor.

Haber Merkezi

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