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Kayserispor - Kasımpaşa maç biletlerine yoğunluk nedeniyle gişe mesaisi uzadı

Kayserispor'un Süper Ligin 31'nci haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği müsabakanın biletlerine yoğun ilgi nedeniyle gişe çalışma saati uzatıldı.

Kayserispor - Kasımpaşa maç biletlerine yoğunluk nedeniyle gişe mesaisi uzadı

Kayserispor yarın sezonun kritik maçlarından birinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 16.00’de başlayacak müsabakanın biletleri 38 ve 138 TL’den satışa çıkartıldı. Dün itibariyle 17 Bin bilet satılırken yoğunluk nedeniyle bilet gişe çalışma saatinin uzatıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama, “Passolig gişelerimizdeki yoğunluk sebebiyle, Kayserispor Buluşma Noktasındaki (KBN) Passolig gişesi bugün saat 19.30’a kadar hizmet verecek” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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