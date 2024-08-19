Annesiyle tartışan genç, evi ateşe verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi, evi yaktı. Çıkan dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken, bir kadın da kedisini elinden bırakmadı.

Annesiyle tartışan genç, evi ateşe verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde annesiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi, evi yaktı. Çıkan dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken, bir kadın da kedisini elinden bırakmadı.

İlçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak’ta meydana gelen olayda; 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda C.S. (17), iddialara göre annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evi ateşe veren şahıs, daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, dumandan etkilenen 4 bina sakini de ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangının ardından dumandan kaçan bir kadın da evden aldığı kedisiyle kendini dışarı attı. Kedisini bir an bile elinden bırakmayan kadın, gözyaşı döktü.

İHA
Kayseri Gündem

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