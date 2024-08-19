Gastronomi Günleri 2024 müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yenilikçi Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’de Gastronomi Günleri’nin ikincisini düzenleyeceklerini duyurdu.

Asırlardan gelen eşsiz lezzetleri ile Türk mutfağında ayrı bir yeri olan ve birçok lezzetinin ünü ülke sınırlarını aşan Kayseri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin girişim ve projeleri ile dünya çapında bir gastronomi merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kapılarını açtığı Kayseri Gastronomi Günleri’nin ikincisini düzenliyor.

Kadim kentin eşsiz lezzetlerle dolu zengin mutfağının tanıtımına önemli bir katkı sunacak Kayseri Gastronomi Günleri 2024, 23-29 Eylül tarihlerinde yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde lezzet avcıları ile gerçekleşecek.

Gerek yurt içinden gerek yurt dışından tüm Kayserileri lezzet dolu şölene davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde muhteşem bir etkinlikle ilkini düzenlediğimiz Kayseri Gastronomi Günleri’nin ikincisi ile Kayseri mutfağımızı daha etkin şekilde yapmaya hazırlanıyoruz. Lezzet dolu bir şölen halinde geçecek Kayseri Gastronomi Günleri 2024’e hem şehrimizden, hem yurt içi ve yurt dışından tüm hemşehrilerimiz ile lezzet avcısı vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç Kayseri’nin, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yenilikçi Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer aldığını hatırlatarak, “Sucuğundan pastırmasına, mantısından yağlamasına, katmerinden nevzinesine çeşit çeşit lezzet dolu Kayseri mutfağımızı tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir hafta sürecek Kayseri Gastronomi Günleri etkinliğimiz yine dopdolu içeriğiyle ünlü şefleri, yerel işletmelerimizi, kadın kooperatiflerimizi ve daha birçok misafiri ağırlayacak” ifadelerinde bulundu.

7 gün sürecek Kayseri Gastronomi Günleri 2024 kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluşacak.