Antakya Medeniyetler Korosu Talas'ta sahne alacak

Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Antakya Medeniyetler Korosunu Kayserililerle buluşturacak.

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirecek Zafer Konseri, Yamaç Paraşütü İniş Alanında saat 21.45’te başlayacak. Türkiye’nin ve dünyanın dört bin yanında verdikleri konserlerle büyük yankı uyandıran Antakya Medeniyetler Korosu’nun 30 Ağustos Çarşamba günü vereceği konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

Öte yandan aynı gün Talas Havacılık Kulübü de ‘Zafer Uçuşu’ adı altında model uçak gösterisi gerçekleştirecek. Yamaç Paraşütü İniş Alanında saat 17.00’de başlayacak programda ayrıca yamaç paraşütü gösterisi düzenlenecek.