Antika Pazarı da Mevlana Pazar yerine taşınıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın şehre kazandırdığı ve Talas Belediyesi klasikleri arasına giren Antika Pazarı, hafta sonundan itibaren Mevlana Mahallesi pazar yerinde kurulacak.

Antika Pazarı da Mevlana Pazar yerine taşınıyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın şehre kazandırdığı ve Talas Belediyesi klasikleri arasına giren Antika Pazarı, hafta sonundan itibaren Mevlana Mahallesi pazar yerinde kurulacak.

5 yıl önce Harman Mahallesi’nin tarihi dokusu içerisinde başlayan Talas’ta Antika Günleri, 14 Temmuz Pazar gününden itibaren Mevlana Mahallesi pazar yerinde devam edecek.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla alınan karar doğrultusunda antikacılar ve koleksiyonerler bundan sonra Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah açacak. Antika meraklıları da gün boyu burada saat, para, pul, tesbih, ev eşyası, halı, kilim vs. gibi sayısız antika eseri yerinde görme imkanı bulacak.

Antika Pazarı da Mevlana Pazar yerine taşınıyor
Antika Pazarı da Mevlana Pazar yerine taşınıyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları projesi bütün Türkiye'ye yayılıyor'
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları projesi bütün Türkiye'ye yayılıyor'
Büyükşehir meclisinde CHP ile İYİ Parti arasında restleşme
Büyükşehir meclisinde CHP ile İYİ Parti arasında restleşme
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki  mekanlarda alkollü içecek konusu mahkemeye taşındı
Tarihi Kayseri Mahallesi’ndeki  mekanlarda alkollü içecek konusu mahkemeye taşındı
TMSF, Kayseri'de 8 büyük şirketi daha satışa çıkardı
TMSF, Kayseri'de 8 büyük şirketi daha satışa çıkardı