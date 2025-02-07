Antika Pazarı'na kar engeli

Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen ve her ayın ikinci pazar günü kurulan Antika Pazarı, bu hafta sonu yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle esnafın talebi üzerine iptal edildi.

Antika Pazarı'na kar engeli

9 Şubat Pazar günü kurulması planlanan Antika Pazarı’na kar engeli geldi. Geçmişe duyulan özlemin giderildiği ortamın yanı sıra Kayseri’nin ekonomiye dayalı kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, hava muhalefetine takıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Kayseri’ye kazandırdığı Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’ne taşımıştı.

Haber Merkezi

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