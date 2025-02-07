Kadir Has Bulvarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 38 EK 331 plakalı Fiat Tofaş marka aracın refüje çarpması sonucu büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kadir Has Bulvarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaza, Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç, refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta geniş çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve 2 kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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