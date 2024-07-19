Apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KAYSERİ (1HA)- Yeni Mahalle’de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kocasinan İlçesi Yeni Mahalle 6’ncı Caddede bulunan iki katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yaralanan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.