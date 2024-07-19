Geçtiğimiz ay Kayseri'de Trafik siciline en çok hangi tür araç kayıt oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Haziran 2024 itibariyle Türkiye genelinde 198 bin 581 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Kayseri’de motorlu taşıt sayısı ise Haziran ayı itibariyle toplam 465 bin 538 oldu.

TÜİK, Haziran 2024 döneminde trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Haziran ayında 198 bin 591 taşıtın kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre ise yüzde 2,5 arttı. 1,889 aracın kaydı ise silindi.

Kayseri’de ise Haziran ayı itibariyle motorlu taşıt sayısı toplam 465 bin 538 oldu.

Haziran ayında kaydedilen araçların %50,2’si motosiklet, %38,1’i otomobil, %6,7’si kamyonet, %3,1’i traktör, %1,2’si kamyon, %0,4’ü minibüs, %0,2’si otobüs ve %0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Aylık bazda, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %14,6 azaldı. Özellikle kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlarda belirgin düşüşler yaşandı.

Yıllık bazda ise motosiklet ve otomobilde hafif artışlar gözlenirken, özel amaçlı taşıt, kamyon, traktör ve otobüslerde önemli ölçüde azalış yaşandı.

Toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 29 milyon 987 bin 701’e yükseldi. Otomobiller bu rakamın büyük çoğunluğunu oluşturarak %52,5’lik paya sahip oldu.