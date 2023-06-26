Araç, alev topuna döndü

Olay, merkez Kocasinan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde park halinde bulunan otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yanan aracın yanında park halinde bulunan bazı araçlar da hasar gördü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.