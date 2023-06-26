Kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Kayseri'de kadınların da karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- 26.06.2023 19:22
- Güncelleme: 26.06.2023 19:22
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Olay, merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşu olan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, polis inceleme başlattı.
1ha
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