Araç camından sarkan genç kızlara ceza
Kayseri'de polis ekipleri 'Araç camları sağlık ve trafik güvenliği açısından oturmak için uygun yerler değildir, düşme ve yaralanma riski bulunmaktadır' konulu paylaşım üzerine araç sürücüsüne 2 bin 979 lira para cezası kesildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Araç camları sağlık ve trafik güvenliği açısından oturmak için uygun yerler değildir, düşme ve yaralanma riski bulunmaktadır” konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bahse konu araç ekiplerimizce tespit edilmiş ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 lira idari para cezası uygulandı ve şahıs hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.