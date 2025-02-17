Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Kayseri İl Teşkilatı, partinin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne tüm halkı davet etti. Kongre, 23 Şubat 2025 tarihinde, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kongre, saat 10:00'da başlayacak. Büyük kongreye katılımın yüksek olması bekleniyor.
Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Büyük Kongremize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.