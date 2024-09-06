Araç sürerken cep telefonu kullanan 301 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda; Belgesiz /geçersiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, araçta cep telefonu ile görüşme gibi suçlar olmak üzere toplam bin 434 sürücüye cezai işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda; 81 araç-sürücüye alkollü araç kullanmak, 234 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 282 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 301 araç/sürücüye cep telefonu, 21 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 11 araç/sürücüye drift yapmak, 62 araç/sürücüye makas atma, 4 araç/sürücüye çakar lamba takmak, 226 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 179 araç/sürücüye ışık donanımı, 33 araç sürücüye modifiye araç kullanmak suçlarından işlem yapıldı.