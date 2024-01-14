Aracı yanan esnaf şikayetçi oldu: şüpheli yakalandı

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesinde saat 13:30 sularında meydana geldi. İddiaya göre Ö.Ç., A.S.T.’nin aracının aküsünü kendi aracına yerleştirdi ve daha sonra teslim etti. Durumdan haberi olmadığını öne süren A.S.T., bir süre sonra aracının yandığını görerek durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis ekipleri ise ifadesi alınmak üzere A.S.T ve Ö.Ç.‘yi polis merkezine götürdü.

A.S.T., aracında büyük oranda maddi hasar meydana geldiğini ifade ederek Ö.Ç.’den şikayetçi oldu. Ö.Ç. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.