Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve oğlu hayatını kaybetti.

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  • 14.01.2024 20:57
  • Güncelleme: 15.01.2024 09:34
Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde Adnan N. (46) ve oğlu Berat İlhami N.’den (9) haber alamayan yakınları yaşadıkları eve geldi. Baba ve oğlunu evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Adnan ve Berat İlhami N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından talihsiz baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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