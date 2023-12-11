Araçlar karşı yola geçti, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1’i tır 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 araç da karşı yola geçerken, kazada geniş çapta hasar oluştu. Kazada tır sürücüsü kaçarken, 1 sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AGM 131 plakalı tır, F.G. yönetimindeki 48 ALK 390 plakalı pikap, E.A. idaresindeki 38 AGF 107 plakalı araç ve İ.Y. yönetimindeki 34 ADE 433 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 4 araç da karşı yola geçti. Kazada sürücülerden İ.Y. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada çevrede ve araçlarda geniş çapta hasar meydana gelirken, araçlar çekici ile kaldırıldı. Ekipler, kaza sonrası kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.