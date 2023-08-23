Arakan nedir ve nerede bulunur?

Güneydoğu Asya'da tarihi bir kıyı bölgesidir. Sınırları batıda Bengal Körfezi, kuzeyde Hindistan yarımadası ve doğuda Burma anakarasına bakmaktadır. Arakan Dağları bölgeyi izole ediyor ve bölgeye yalnızca Hint Yarımadası'ndan ve denizden girilebilmesini sağlıyor. Bölge şu anda Myanmar'ın Rakhine Eyaletini oluşturmaktadır.

Arakan, Güneydoğu Asya'da başta Budizm ve Hinduizm olmak üzere Hint dinlerinin benimsendiği en eski bölgelerden biri haline geldi. İslam sekizinci yüzyılda Arap tüccarlarla geldi. Mia O krallığı 300 yıl boyunca bağımsız bir Arakan krallığı olarak ortaya çıktı. Sabah Bengal'in keşif ve büyük ekonomik gelişme çağında Arakan, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin ve Portekiz İmparatorluğu'nun dikkatini çekti. 17. yüzyılın ortalarında İslam Babür İmparatoru Aurangzeb'in egemenliğine girmiştir. Arakan, Babür Sultanlığı'na yenilmesinin ardından 18. yüzyıldan itibaren istikrarlı bir şekilde geriledi.

Doğu Hindistan Şirketi'nin fethinden sonra Arakan, Britanya Hindistanı'nın bölümlerinden biri haline geldi ve Bengal Başkanlığı'nın komşu Chittagong bölümünden yerleşimciler aldı. 1937'de Britanya Burma'sının bir bölümü haline geldi. Arakan Bölümü bir zamanlar en büyük pirinç ihracatçılarından biriydi. Japonya İmparatorluğu İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgeyi işgal etti. Burma Harekatı sırasında müttefik kuvvetler Arakan'ı kurtardı. Burma'nın bağımsızlığından sonra idari bir bölüm olmaya devam etti; Daha sonra eyalet oldu. 1960'ların başında Arakan'ın kuzeyi Mayo Sınır Eyaleti olarak Yangon'dan yönetiliyordu.

1982'de Burma Vatandaşlık Yasası, bölgede yaşayan pek çok kişinin vatandaşlığını iptal etti. 1989 yılında Birmanya askeri cuntası Burma'nın resmi adını Myanmar olarak değiştirdi. 1990'lı yıllarda askeri cunta, Arakan Eyaleti'nin adını, Rakhine çoğunluğunun hakimiyetini yansıtan bir isim olan Rakhine Eyaleti olarak değiştirdi. Rohingya azınlığının çoğu bu değişikliğe şiddetle karşı çıktı. Bölge Burma devleti, Rakhine milliyetçileri ve Rohingya isyancıları arasında çatışmalara sahne oldu. Son dönemde Rakhine Eyaleti, Tatmadaw'ın (Myanmar Silahlı Kuvvetleri) askeri operasyonları nedeniyle komşu ülkelere kitlesel mülteci göçüyle tanınıyor.