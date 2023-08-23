Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, açılışa hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yakın zamanda hayata geçirilen ve gelecek hafta tanıtım töreni ile resmi olarak açılacak olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'na ziyarette bulunarak, minikler, veliler ve öğretmenler ile buluştu.

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  • 23.08.2023 11:05
  • Güncelleme: 23.08.2023 12:09
Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, açılışa hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yakın zamanda hayata geçirilen ve gelecek hafta tanıtım töreni ile resmi olarak açılacak olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’na ziyarette bulunarak, minikler, veliler ve öğretmenler ile buluştu.

Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi’nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin olacağı çok amaçlı Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun yapımına yönelik proje hayata geçirildi. Başkan Büyükkılıç, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceleyip, etkinlikleri izleyen minik öğrencilerle kaynaştı, velileri ve öğretmenleri ile görüştü.

Başkan Büyükkılıç, velileri dinledi, önerilerini aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’ndaki ziyaretinde minik öğrencilerin velileri ile sohbet etti. Görüşmede velilerin önerileri olup olmadığını da soran Büyükkılıç, öneride bulunan velilerin taleplerine yanıt verdi.

Büyükkılıç, miniklerin sevincine ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, müzik eşliğinde tempo tutarak dans Eden minikleri izleyerek onların sevincine ortak oldu. Etkinlikleri alkışlayarak kaç öğrenci olduğunu da öğretmenlerinden öğrenen Büyükkılıç, çocuklarla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Her yaştan ve çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar ve hizmetler sağlayacak olan bu özel proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 11’inci kütüphane olacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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