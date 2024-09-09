Arama Kurtarma Ekipleri'nden gece yarısı başarısı

Kayseri AFAD ekiplerinden alınan bir ihbar üzerine, Yamula Barajı Hırka mevkiinde balık tutmak için barajda bulunan 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İHH arama kurtarma ekibi'nin 6 personel (3 dalgıç), 2 araç, 1 bot ile katıldığı olaya müdahalede AFAD, JAK, İtfaiye, UMKE, Turkuaz ve Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi kurtarılırken ne yazık ki diğer kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay Kayseri'de bölgesinde geniş yankı uyandırırken yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler.