Arama Kurtarma Ekipleri'nden gece yarısı başarısı
Kayseri AFAD ekiplerinin ihbarı üzerine Yamula Barajına hareket eden Arama Kurtarma Ekipleri, barajda kaybolan ve mahsur kalan 3 kişiden ikisine iki saatlik çalışma sonucunda ulaşmayı başardı.
Kayseri AFAD ekiplerinden alınan bir ihbar üzerine, Yamula Barajı Hırka mevkiinde balık tutmak için barajda bulunan 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.
İHH arama kurtarma ekibi'nin 6 personel (3 dalgıç), 2 araç, 1 bot ile katıldığı olaya müdahalede AFAD, JAK, İtfaiye, UMKE, Turkuaz ve Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi kurtarılırken ne yazık ki diğer kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay Kayseri'de bölgesinde geniş yankı uyandırırken yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler.