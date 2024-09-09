Arama Kurtarma Ekipleri'nden gece yarısı başarısı

Kayseri AFAD ekiplerinin ihbarı üzerine Yamula Barajına hareket eden Arama Kurtarma Ekipleri, barajda kaybolan ve mahsur kalan 3 kişiden ikisine iki saatlik çalışma sonucunda ulaşmayı başardı.

Arama Kurtarma Ekipleri'nden gece yarısı başarısı

Kayseri AFAD ekiplerinden alınan bir ihbar üzerine, Yamula Barajı Hırka mevkiinde balık tutmak için barajda bulunan 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İHH arama kurtarma ekibi'nin  6 personel (3 dalgıç), 2 araç, 1 bot ile katıldığı olaya  müdahalede AFAD, JAK, İtfaiye, UMKE, Turkuaz ve Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi kurtarılırken ne yazık ki diğer kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay Kayseri'de bölgesinde geniş yankı uyandırırken yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler.

Haber Merkezi

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