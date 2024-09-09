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Mahalle ortasından geçen yüksek gerilim hattı tehlike saçıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesi Süksün Zafer Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattı, mahalle sakinleri için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Mahalle ortasından geçen yüksek gerilim hattı tehlike saçıyor

Yetkililerin daha önce yüksek gerilim hattını geçen direkleri kaldırma sözü vermiş olmalarına rağmen henüz herhangi bir adım atılmadığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, bu durumun kendileri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtirken, yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor. Konuyla ilgili Teaş yetkililerinden yapılan açıklama ise henüz bekleniyor.

Haber Merkezi
Yorumlar 6
Terzi 09 Eylül 2024 12:44

Kış geliyor daha yolu halletmediler,İncesu belediyesine defalarca gittik

Fahrettin 09 Eylül 2024 12:42

Teaş a söyledik,Belediyeye söyledik.Hic kimseden ses çıkmıyor.

Türkan A. 09 Eylül 2024 12:40

Malesef belediye bize hiçbir konuda yardımcı olmuyor.Gecen gün sikayetimizi iletmemize rağmen asfalt bile yapilmadi.Buyukşehir Belediyesi'nin sesimizi duymasını istiyoruz.

Ahmet Z. 09 Eylül 2024 12:36

Evet malesef İncesu belediyesi sanki mahalle kendine ait değilmiş gibi hiç sahip çıkmıyor.

Aziz 09 Eylül 2024 10:46

Öncelikle haber yaptığınız için teşekkürler. Umarım ilgili kurumlar sorumluluklarını yerine getirirler.

Selçuk kahriman 09 Eylül 2024 10:44

Çok tehlikeli acilen kaldırılması lazım

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