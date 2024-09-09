Mahalle ortasından geçen yüksek gerilim hattı tehlike saçıyor
Kayseri'nin İncesu ilçesi Süksün Zafer Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattı, mahalle sakinleri için tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Yetkililerin daha önce yüksek gerilim hattını geçen direkleri kaldırma sözü vermiş olmalarına rağmen henüz herhangi bir adım atılmadığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, bu durumun kendileri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtirken, yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor. Konuyla ilgili Teaş yetkililerinden yapılan açıklama ise henüz bekleniyor.
Kış geliyor daha yolu halletmediler,İncesu belediyesine defalarca gittik
Teaş a söyledik,Belediyeye söyledik.Hic kimseden ses çıkmıyor.
Malesef belediye bize hiçbir konuda yardımcı olmuyor.Gecen gün sikayetimizi iletmemize rağmen asfalt bile yapilmadi.Buyukşehir Belediyesi'nin sesimizi duymasını istiyoruz.
Evet malesef İncesu belediyesi sanki mahalle kendine ait değilmiş gibi hiç sahip çıkmıyor.
Öncelikle haber yaptığınız için teşekkürler. Umarım ilgili kurumlar sorumluluklarını yerine getirirler.
Çok tehlikeli acilen kaldırılması lazım