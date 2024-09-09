Mahalle ortasından geçen yüksek gerilim hattı tehlike saçıyor

Yetkililerin daha önce yüksek gerilim hattını geçen direkleri kaldırma sözü vermiş olmalarına rağmen henüz herhangi bir adım atılmadığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, bu durumun kendileri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtirken, yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor. Konuyla ilgili Teaş yetkililerinden yapılan açıklama ise henüz bekleniyor.