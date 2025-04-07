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Aramızda gezen firari suç makinası nihayet yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince 'Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından 24 ayrı suç kaydı ile toplam 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı.

Aramızda gezen firari suç makinası nihayet yakalandı

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; “Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 24 ayrı suç kaydı ile toplam 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. Yeşilyurt Mahallesinde yakalanarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Haber Merkezi

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