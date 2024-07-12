Aranan şahıs gardıropta yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, gardıropta saklanırken yakalandı.

Aranan şahıs gardıropta yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, gardıropta saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipleri tarafından kentte bir adrese düzenlenen operasyonda; ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (29) ikamette bulunan gardıropta saklanırken, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıs gardıropta yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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