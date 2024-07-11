Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde arazide çıkan yangın, ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde arazide çıkan yangın, ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bünyan’da meydana gelen yangın geniş bir araziye yayıldı. Bünyan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalelerine vatandaşlarda iş makineleri ile destek oldu. Yangının kontrol altına alındığını sosyal medyandan açıklayan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Bünyan’ımızda meydana gelen büyük yangın Bünyan halkımızın büyük seferberliği ve feraseti ile kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangının kontrol altına alınmasında büyük çaba sarf eden, canla başla mücadele eden tüm hemşehrilerimize ve ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Bünyan'da çıkan yangın kontrol altına alındı
İHA
Kayseri Gündem

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