Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi yakalandı.

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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