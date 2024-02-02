Hakem Eğitimciliği kursuna Kayseri'den iki isim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Kayseri'de görev alan hakemler ve hakem adaylarına Fahri Aksoy ve Emre Altun'un eğitim vermesi kararı aldı.

Hakem Eğitimciliği kursuna Kayseri'den iki isim
Kayseri GündemEditör

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Kayseri’de görev alan hakemler ve hakem adaylarına Fahri Aksoy ve Emre Altun’un eğitim vermesi kararı aldı.

TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Akademisi tarafından Hakem Eğitimciliği Kursu düzenlendi. Federasyonun İstanbul Riva’da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen kursa Kayseri’den iki isim katıldı. A Klasman Gözlemcisi, eski hakem Emre Altun ve C Klasman Gözlemci ve eski yardımcı hakem Fahri Aksoy bu kursa iştirak eden isimler odu.

Kursu başarı ile tamamlayan iki isim, Kayseri’de görev yapan ve yapacak olan hakem ve hakem adaylarına oyun kuralları, hakemliğin kural kaideleri hakkında eğitimler verecek.

İHA
Kayseri Gündem

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