Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'hırsızlık' ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
- 13.10.2023 11:18
- Güncelleme: 13.10.2023 13:40
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından ’hırsızlık’ ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ’hırsızlık’ ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, cezaevine teslim edildi.
İHA
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