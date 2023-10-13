Melikgazi'de Erasmus Tanıtım ve Bilgilendirme Semineri

Melikgazi Belediyesi, 9-14 Ekim Erasmus Günleri 2023 adı altında tüm Avrupa’da düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilçede yaşayan gençlerin ulusal ve uluslararası staj imkânları, gönüllülük hizmeti gibi fırsatları tanımaları ve daha fazla faydalanmaları için Erasmus İmkanları ve İyi Uygulamaları isimli seminer ve sergi programı düzenledi.

Başkan Doç. Dr. Palancıoğlu da düzenlenen programda öğrenci, öğretmen, veli ve kurum temsilcilerine yurt dışı deneyimleri ve tecrübelerini paylaştı. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerin eğitimine ve başarılarının artmasına destek sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Avrupa’daki Erasmus programı ile ilgili tanıtım yapmak, gençlerimizi teşvik etmek istedik. Ben Erasmus’u zamanında bizzat yönetmiş ve kullanmış biriyim. Gençlerin vizyonunun gelişmesi için yurtdışı eğitimi son derece önemli. Ben de belediye başkanı olarak 9,5 yıldır Avrupa Konseyinde Türkiye’yi temsil ediyorum. Avrupa Konseyi’nin gençlerimizle ilgili olan toplantılarına mutlaka katılmalarını tavsiye ederim. Ülkemizin gelişmesini istiyorsak, teknoloji takip etmek istiyorsak mutlaka bizim yurtdışına gitmemiz lazım. Gidin gezin görün, öğrenin ama ülkemize geri dönün. Yurt dışında yüksek lisans, doktora yapmak isteyen yabancı dili olan öğrencilerimiz varsa ben sizlere yardımcı olurum. Başarılıysanız tüm kapılar sizlere sonuna açık. Elinizdeki teknolojiyi yabancı dil için kendinizi geliştirmek için kullanın. Yabancı dil her kapıyı açar. Bir dilin yanında birkaç dil daha öğrenmeye çalışın. Sizin başarılarınız bizleri çok mutlu eder. Zamanınız çok önemli, boşa zaman harcamayın. Genç iken çok çalışın zamanı iyi değerlendirin. Tecrübe ve liyakat çok önemli. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Kendinizi iyi yetiştirin. Mutlu olmak için doğru işi ve doğru eşi seçin. Tüm gençlerimizin başarılarının daim olmasını dilerim” dedi.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ise, “Katkılarından dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu programa Erasmus’u teşvik etmeyi, tanıtmayı ve burada müracaatların ne kadar önemli olduğunu göstermek istedik. İnşallah ilimizde bu programların sayısı artar” diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yakup Yüksel ise, Erasmus fırsatlarının gençlere olan katkılarının oldukça fazla olduğunu söyleyerek proje hakkında bilgilendirme yaptı.

Programın sonunda Erasmus projelerine ait bilgilerin ve elde edilen deneyimlerin görseller ile sunumu ve sergisi gerçekleştirildi.