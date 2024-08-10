Arazide çıkan yangın kontrol altına alındı 

Hacılar Akdam Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangın ekiplerin çabası neticesinde kontrol altına alındı. 

Arazide çıkan yangın kontrol altına alındı 

Yangın Kayseri’nin Hacılar İlçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde Özgüneş Caddesi üzerinde bir arazide meydana geldi. Henüz nasıl çıktığı belli olmayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabası neticesinde yangın kontrol altına alındı. 
Yangının çıkış sebebi itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası belli olacak. Öte yandan polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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