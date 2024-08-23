Argıncık Toptancılar Sitesi'nin 50 yıllık altyapısı yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 50 yıllık altyapısı yenilenen Argıncık Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “50 yıldan daha fazla olan altyapı tamamen elden geçiriliyor” dedi.

Kayseri’yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir düzeye ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerini titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, telekomünikasyon ve Kocasinan Belediyesi iş birliğinde Argıncık Toptancılar Sitesi’nin 50 yıllık altyapısını yeniliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.

Esnafları ziyaret eden, sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Burası, Kayseri’mizin medar-ı iftiharı esnaflarımızın kullandığı 1970’li yıllardan beri Argıncık Toptancılar Sitesi diye bilinen önemli bir hizmet merkezidir. Buradaki esnaflarımızın anlayışlı, değerlerine bağlı yaklaşımından dolayı seviyor, dua ediyor, takdir ediyoruz” dedi.

50 yılı aşkın altyapının tamamen yenilendiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O güzel insanların bulunduğu bu ortamda 50 yıldan daha fazla olan altyapının hem koşullar itibariyle hem de de malzeme kalitesi açısından ihtiyaçlarını biliyoruz. Burada Kocasinan Belediyemiz asfalt çalışmalarını, su, kanal, yağmur suyu, elektriği, telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili altyapıyı tamamen elden geçiriyor. Günün koşullarına uygun, teknik olarak yeterli borularla hizmet veriliyor.”

Büyükkılıç, çalışmaların hızlandırılması talimatını da vererek, “Bir miktar rahatsızlık verdiğimizin farkındayız, yer altı hizmetleri biraz zor olur, yapılan da görülmez. Kocasinan’ımızın kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Hızlandırma adına, Kocasinan’ımız ile Fen İşleri’mizin dayanışması talimatını da veriyoruz” diye konuştu.

“Gıdacıların, sitelerin dostusunuz”

Kayseri Toptan Gıdacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy da Başkan Büyükkılıç’ı ‘gıdacıların dostu’ şeklinde nitelendirerek, “Teşriflerinizden dolayı müteşekkiriz. Başlangıcından beri gıdacıların, sitelerin dostusunuz. Bunun bilinci içindeyiz. 1970’de başlayan süreçte, 50 yılın altyapısını yeniliyorsunuz, meşakkat oluyor ama kısa sürede inşallah tamamlanır. Modern anlamda çarşımıza kavuşmuş oluruz. Şahsınızda emeği geçenlere gıdacılar olarak teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Argıncık Toptancılar Sitesi’ne cephe düzenlemesi de yapılması için harekete geçeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ayrıca cephe iyileştirmesi de yapalım, burayı hiper market haline dönüştürelim, gıdacıları burası aşmış, her kesimden kardeşimiz esnaflık yapıyor. Oturup dayanışalım, güzel bir katkı sağlayalım, görsel açıdan da ‘hakikaten yakıştı’ diyelim” şeklinde konuştu.

Aksoy da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ve dua ederek, “Öyle bir çalışma da olursa fevkalade Kayseri’mize güzel bir çarşımız olur. Sizin de bir eseriniz olur” dedi.