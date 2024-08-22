Küçük Yürekler Büyük Hayaller: Şehit ve Gazi Ailelerine psikolojik destek sağlayan proje tamamlandı, seanslar devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Kayseri Gençlik Meclisi Derneği’nin koordinasyonunda; çeşitli vakıf, dernek ve Sarı Psikoloji Platformu’nun destekleriyle ‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi kapsamında ailelere çeşitli aktiviteler ile psikolojik destek sağlanıyor.

Projenin bitmesiyle birlikte seanslara devam edeceklerini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit aileleri Vakfı Başkanvekili ve Kayseri Gençlik Meclisi Derneği Başkanı ve Mustafa Ragıp Adıgüzel “Yaklaşık 11 aydır devam eden Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ve İlişkiler Toplum Genel Müdürlüğünce desteklenmiş olan Küçük Yürekler Büyük Hayaller projemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında biz yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik için bugün burada yaptığımız işin maliyetini anlattığımızda bir proje için son ama bizim için her zaman bir devamlılık arz etmektedir. Burada şehit ve gazi çocuklarımız ile beraber yaklaşık 10-11 aydır yürüttüğümüz Küçük Yürekler Büyük Hayaller projemizin içerisinde bireysel ve toplu psikolojik, pediatrik destekler vardır. Projenin başında ilimizde bulunan ve birçok sosyal çalışmada bulunmuş olan Sarı Psikoloji Platformuyla birlikte yürütmeye karar verdik. Projemiz şu anda bitti, ama biz burada Gaziler ve Şehit aileleri vakfı, Kayseri Gençlik Merkezi Derneği ve Sarı Psikoloji’nin destekleriyle projemiz bitmesine rağmen desteklerimize devam edeceğiz, seanslar sürecek. Gerek vakfımızın desteği, gerek derneğimizin, gerek bu kurumun bize olan desteği ve ayrıca hayırseverlerimizin de yine devam eden destekleri olursa burada şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına psikolojik ve pediatrik destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Böyle bir projede yer almanın gurur verici olduğunu ifade eden Sarı Psikoloji Kurum Müdürü Klinik Psikolog Betül Cerit Şahin ise “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kayseri Gençlik Meclisi Derneği ile Sarı Psikoloji kayseri Şubesi olarak Küçük Yürekler Büyük Hayaller projesini tamamlamış bulunuyoruz. Bizler bu projede; ilk olarak grup çalışmalarımızı tamamladık. grup çalışmalarında aileler ve çocuklarımızla birlikte psikolojik sağlamlıklarını tespit etmek ve gözlemlemek amacıyla birçok psikolojik etkinlik yaptık. Mesela çocukların psikopedagojik resim analizi ile aynı zamanda güvenli yer egzersizi gibi etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerin sonucunda grup çalışmalarımızı tamamladık ve kliniğimizde bireysel çalışmalarımızı devam ettirdik. Bireysel çalışmalarımızda ise ailelere eğitim, çocuklara da oyun ve masal terapisi desteği sağlandı. Bugün oyun terapisi odamızdayız. Oyun terapisi odamızda çocuklarımızın aslında iyilik hallerini arttırmak, duygularını daha çok ortaya çıkarabilecekleri çalışmalar yaptık. Sarı Psikoloji olarak kurumumuzun vizyonu bu projede yer almak bizler için çok gurur verici oldu. Sarı Psikoloji ailesi olarak her zaman bu tarz projelerle yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.