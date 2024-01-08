Argıncıkspor: 3 - Kocasinan Yemlihaspor:3

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 12. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

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  • 08.01.2024 15:44
  • Güncelleme: 08.01.2024 15:44
Argıncıkspor: 3 - Kocasinan Yemlihaspor:3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 12. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Hakan Çam, Nusret Yıldırım, İbrahim Bayram

Argıncıkspor: Semih Bahar (Ömer Keleş dk.73), Ali Bıyık, Sedat Kurt, Tahir Can Çeçen, Yavuz selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, İsmail Efe (Dursun Erdem dk.58), Emircan Yıldırım (Süleyman Çetiner dk.70), Doğukan Balıkçı, Mustafa Şafak, Berat Aydemir

Kocasinan Yemlihaspor: Serdar Öztürk, Abdulkadir Oğuz (Yakup Yalçınkaya dk.66), Mustafa Yıldırım, Ömer Yasin Evler, Yunus Emre Kulan, Ferdi Yılmaz (Kahraman Eyüp Alan dk.85), Yusuf Eroğlu, Yusuf Soysal, Halil İbrahim Aslan, Mustafa Bartu, Mustafa Erginer

Goller: Doğukan Balıkçı (dk.62), Tahir Can Çeçen (dk.80), Berat Aydemir (dk.85 pen) (Argıncıkspor), Mustafa Erginer (dk.14 pen), Halil İbrahim Arslan (dk.57 ve 69) (Kocasinan Yemlihaspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Erginer (dk.90) (Kocasinan Yemlihaspor)

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İHA

Kayseri Gündem
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