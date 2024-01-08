Erciyes Esen Makina FK: 1 - Yahyalıspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 12. haftasında haftanın önemli maçında Erciyes Esen Makina FK, lider Yahyalıspor'u 1-0 mağlup etti.

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  • 08.01.2024 15:41
  • Güncelleme: 08.01.2024 15:41
Erciyes Esen Makina FK: 1 - Yahyalıspor: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 12. haftasında haftanın önemli maçında Erciyes Esen Makina FK, lider Yahyalıspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı

Hakemler: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, İbrahim Çolak

Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Mehmet Ali İmren (Arafat Kılınç dk.83), Fazıl Burak Peker, Halil Yozgat, Yaşar Berk Yorgancı (Furkan Ulus dk.46), Latif Aydemir, Yunus Emre Mert (Arda Çelik dk.68), Safa Fırat, Bulut Akbaş, Mehmet Yaman (Sebahattin Kaya dk.90)

Yahyalıspor: Osman Demirtaş, Mehmet Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Cüneyt Turgut, Mücahit Baykaldı, Halil İbrahim Avcı, Ali Avcı, Süleyman Yasa, İbrahim Sadri Şimşek, Kasım Alıcı, Erdal Kartal

Gol: Bulut Akbaş (dk.34) (Erciyes Esen Makina FK)

Kırmızı Kart: Ali Avcı (dk.39) (Yahyalıspor)

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İHA

Kayseri Gündem
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