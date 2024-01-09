Arıkan: 'Seçimleri kazanamamanın psikolojisini yürütemedik'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 'Seçimleri kazanamamanın psikolojisini yürütemedik' dedi.

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  • 09.01.2024 15:37
  • Güncelleme: 09.01.2024 16:55
Arıkan: 'Seçimleri kazanamamanın psikolojisini yürütemedik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “Seçimleri kazanamamanın psikolojisini yürütemedik” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel seçimler öncesinde 6 partinin bir araya gelmesinin Cumhuriyet tarihinde bir viraj olduğunu kaydeden Arıkan, 6’lı masanın başarısız olduğunu söyleyerek, “Dün ne konuştuysam bugünde aynı şeyi söyleme konusunda prensibim var. O gün 6 siyasi partinin bir araya gelmedi Cumhuriyet tarihinde bir virajdı. Cumhur İttifakının bir arada durmasının sebebi gücün ellerinde olması. 6’lı masa başarısız oldu. Onlarca gerekçe var. Bugün Kayseri’de Hulusi Akar bir tarafta duruyor. Devletin gücü yanında. Mahmut Arıkan bir tarafta duruyor. Eşit sıklette bir maç değil bu. Mahmut Arıkan’ın adamları boyacı merdivenini alıyorlar bayrak asıyorlar. Bir tarafta itfaiyenin elektrik şirketinin araçları ile bayrak asıyor. Birçok sebep var. Masaya oturup kalmaktan dolayı Millet İttifakının zarar görmesinin etkisi oldu. 2 milyonun oyu hepsi bundan dolayı gitti dersek olmaz. Sabah akşam bizlere terörist dediler. Beraber namaz kıldığım hacı baba bana terörist diyor. Sorunca da televizyondan duydum diyor. Biz ne olduğumuzu anlatmaktan ziyade, insanlara ne olmadığımızı anlatmakla geçirdik. Böyle bir süreci yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Seçimleri kazanamamanın psikolojisini yürütemedik”

Muhalefetin seçimden sonraki süreci iyi idare edemediğini kaydeden Arıkan, “Biz muhalefet olarak seçimden sonraki süreci iyi idare edemedik. Seçimi sanki Kılıçdaroğlu kaybetmiş gibi bir ortam oluşturduk. Seçimi Kılıçdaroğlu kaybetmedi. 6 parti kaybetti. Kazansaydı 6 parti kazanacaktı, kaybedince bunu Kılıçdaroğlu’na fatura etme gibi muhalefet bir hata yaptı. Sonrasındaki bu süreç doğru yürütülemedi. Partiler arasında bir kopukluk oldu. 6 lider seçimlerden sonra bir araya gelmediler. Bu büyük bir eksiklik. Zoraki bir birliktelik söz konusu değildi. Seçimleri kazanamamanın psikolojisini yürütemedik. CHP’deki kurultayla alakalı iç çekişmeler, Meral hanımın masaya yönelik sert eleştirileri bu liderlerin bir araya gelmesinin önüne engel olarak ortaya çıktı. Biz muhalefet olarak bir arada olmayı beceremedik. Diğer partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. İttifak olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek. Olursa ortak adayın arkasından olmazsa Saadet Partisi olarak 95 seçimle ilgili hazırlıklarımızın hepsi tamam” diye konuştu.

“En konforlu belediye başkanlığı yapacakları yer Saadet Partisi”

Yerel seçimlerde belediye başkanlarına seslenen Mahmut Arıkan, partisinin belediye başkanlarından hiçbir talebi olmadığını kaydederek, “Bizim partiden seçilip de AK Parti’ye giden başkanlarımızdan bize tekrardan dönmek isteyenler oluyor. Başkanlarımız bizi arayarak “4.5 senedir başkanım benden hiçbir şey istemediniz” diyerek bize teşekkür ediyorlar. En konforlu belediye başkanlığı yapacakları yer Saadet Partisi. Hiçbir şekilde haksız bir talep, şahsi medeniyetleri önceleyen talepler belediye başkanlarına gitmez. Tamamıyla memleketin faydasına olacak işleri belediye başkanlarımızdan talep ederiz” dedi.

“Mustafa Çelik Başkana teşekkür ederim”

Önceki dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür eden SP Milletvekili Arıkan, “Mustafa Çelik başkana teşekkür ederim. Güzel bir intiba bırakmış. AK Parti haricinde gitmeyen parti kalmadı. Şehirde güzel iz bırakmış ki her parti gitti. Bu bir güzellik. Seçimlere nasıl gireceğimizle ilgili yol haritasını belirledikten sonra isimler kısmına 10 gün içerisinde geçip nihai neticeyi alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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