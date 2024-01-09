Akar ve Büyükkılıç, üreten kadınlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri'nin temsilcileri olan üreten kadınlarla bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 09.01.2024 15:35
  • Güncelleme: 09.01.2024 20:59
Akar ve Büyükkılıç, üreten kadınlarla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri’nin temsilcileri olan üreten kadınlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla her geçen gün büyüyen Kayseri Kadın Kooperatifleri ile üreten kadınları yalnız bırakmıyor. Kadın Kooperatifleri gün geçtikçe üretimini arttırarak ürün yelpazesini genişletirken, bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ile S. Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mutfağı’nda kadınlarla buluştu. Kadınlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, “Üreten hanım kardeşlerimiz ile bir araya gelerek, keyifle sohbet ettik. Her daim destekçisi olduğumuz Kayseri’mizin güçlü kadınlarına yürekten teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Üreten kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünleri inceleyen Akar ve Büyükkılıç, böylesine güzel eserleri ve lezzetleri vatandaşlara sunan kadın girişimcilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı

Akar ve Büyükkılıç, üreten kadınlarla buluştu

Akar ve Büyükkılıç, üreten kadınlarla buluştu

Teknolojik bağımlılık ve ruhsal sağlığımız

Teknolojik bağımlılık ve ruhsal sağlığımız

Melikgazi'den bir biri ardına 2 açılış

Melikgazi'den bir biri ardına 2 açılış

Kedi kasabasının gönüllü veterinerleri

Kedi kasabasının gönüllü veterinerleri

Akar, Büyükkılıç ve milletvekillerinden Havalimanı Yeni Terminal Binası'na inceleme

Akar, Büyükkılıç ve milletvekillerinden Havalimanı Yeni Terminal Binası'na inceleme

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Torunu Erdal Kabatepe: 'Nice şehit ve gazilerin hatıraları bu müzede toplanacak'

Şehit Torunu Erdal Kabatepe: “Nice şehit ve gazilerin hatıraları bu müzede toplanacak”

Kayserispor ve Başkan Ali Çamlı PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor ve Başkan Ali Çamlı PFDK’ya sevk edildi

DAHA FAZLA
DEVA partisi Kocasinan İlçe Başkanı Ahmet Adıbelli oldu

DEVA partisi Kocasinan İlçe Başkanı Ahmet Adıbelli oldu

Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynıra girdi

Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynıra girdi

Kayseri Havalimanı 2 milyon 353 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havalimanı 2 milyon 353 bin yolcuya hizmet verdi

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi' açıldı

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi' açıldı