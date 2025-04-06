Arıkan: 'Elektrikten tasarruf etmek için ilk seçimde ampulleri söndürelim'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğalgaz abonelerine gelen zamları duyurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, elektrik ve doğalgaza gelen zamları eleştirerek: “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İktidar, dün enflasyon verilerini bir kez daha tetikleyecek bir zam daha açıkladı. Bugünden itibaren konutlarda kullanacak olan elektriğe yüzde 25, doğalgaza yüzde 20 oranında zam yapıldı. Bu zam, evlerimizde mutfağa, salona, çocuk odasına düşen bir gölgedir. Bu zam, milletin alın terinden tasarruf edilip başkalarının konforlarına aktarılan bedeldir. Emekliye, asgari ücretliye kaşıkla verilen kepçe ile geri alınmaktadır. İtibardan tasarruf olmaz diyenler, iş faturaya gelince millete siz itibardan tasarruf yapmalısınız diyorlar. Millet umut bekliyor. Fakat iktidar ısrarla umut bekleyen millete ısrarla yeni yeni faturalar gönderiyor. Sayın Erdoğan, çok kısa bir süre önce milletimizi fahiş fiyat uygulayanları boykot etmeye davet etmişti. Bundan daha iyi, daha büyük fahiş bir fiyat olur mu? Aziz milletimizi bu fahiş artışı yapan iktidarı boykot etmeye davet ediyoruz. Gelin elektrikten tasarruf etmek için ilk seçimde ampulleri söndürelim” ifadelerini kullandı.