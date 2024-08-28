Arıkan: 'Mazluma bomba yağdıran bir terör devletinin güvenliğini sağlayan gemilerle tatbikat yapılamaz'

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası kaynaklarına göre dış borç 506 milyar dolara yükselirken kısa vadeli borç stoku 180 milyar dolara ulaşmış. Sadece son 7 ayda merkezi bütçeden ödenen faiz tam tamına 667 milyar Türk lirası olmuş. Artan bütçe açıkları bir taraftan yeni borçlardan finanse edilmeye çalışılırken, diğer taraftan yeni vergiler koyulup, vergi oranları artırılarak, vergi icatları çıkarılarak karşılanmaya çalışılıyor. Son olarak da enflasyon muhasebesini icat ettiler. Enflasyon muhasebesi uygulaması işletmelerin elinde bulunan parasal tüm ürünlerin ve stokların değerini enflasyon değerlerinden güncellemek suretiyle oluşacak olan farktan vergi enflasyonu zaten haksız bir vergidir. Enflasyon muhasebesi ise bir tuzak vergisidir ve maliye tarihimize AK Parti tarafından kara bir leke olarak düşürülecektir. Enflasyon muhasebesi uygulamasında ısrar edilirse önümüzdeki dönem ortada ne vergi ödeyecek bir esnaf ne de defter tutacak serbest muhasebeci, mali müşavir kalacaktır. 2021 ve sonrasındaki yanlış tercihlerin neticesi gelir dağılımının daha da bozulmasına, yoksulluk oranlarının artmasına, intihar, boşanma ve şiddet gibi sosyal patlamaların artmasına neden oldu. Adeta ülkemiz bir cinnet hali yaşamakta, en son yaşadığımız Diyarbakır’daki Narin Güran olayı. 21 Ağustos’ta kuran kursundan dönemeyen Narin kızımız 8 gün AFAD ve Jandarma’nın da içinde bulunduğu 150 kişilik bir ekip tarafından aranıyor. 11 dönümden fazla alan tarandı. Ailemizin yaşadığı bu dram Türkiye’nin dramıdır. İnsanlarımız cinnet haberlerini izledikten sonra sıradaki kurban olmaktan korkmakta. Burası kartellere teslim edilmiş Meksika değil, çetelere diz çöktüremeyen Brezilya değil, burası Kurtlar Vadisi Türkiye’si değil. Gerçek hayatta yaşananlar ancak dizilerde yaşanabilecek hadiseler” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ SAVUNMASI GEREKEN GEMİLER, ABD GEMİLERİ İLE TATBİKAT YAPAMAZ”

Türk savaş gemilerinin Amerikan gemileri ile ortak tatbikat yapmasını eleştiren Milletvekili Arıkan, “İktidarın yanlış hamleler silsilesi savaşın ilk gününden beri devam ediyor. Bugün Filistin konusunda da aynı yanlışlar maalesef söz konusu oluyor, TCG Anadolu Savaş gemimiz İsrail’i korumak için görevlendirilen ABD savaş gemileriyle ortak tatbikat yapıyor. Bunu da ülkemizin resmî kurumlarından değil Amerika Birleşik Devletleri’nden öğreniyoruz, bu kadar ayıp ülkemize fazla artık. Türkiye’nin adının bir terör devleti ile yan yana anılması, zulme destek olması asla kabul edilebilir bir durum değil Türkiye’yi savunması gereken savaş gemileri. Mazluma bomba yağdıran bir terör devletinin güvenliğini sağlayan gemilerle tatbikat yapamaz. Türkiye manda ve himaye ile yönetilen bir ülke değildir. 55 yıldır şahsiyetli dış politikadan kastımız tam da budur” diye konuştu.