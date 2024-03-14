Arıkan: “YİTER GAARİ!” Dedi

Yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları ilginç bir o kadar da merak uyandıran çalışmalara imza atıyor. Kayseri’de geçtiğimiz günlerde billboardlarda yer alan isimsiz afişler dikkat çekmişti.

Kayseri şivesiyle hazırlanan ve ortasında büyük puntolarla “Yiter Gaari!” yazısı yer alan reklam panolarının üst kısmında “Kayseri’yi 20 yıldır aynı insanlar aynı cümlelerle, aynı vaatlerle yönetiyor” ifadesi yer alıyordu.

Billboardların sahibi Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, reklam panosunun önünden bir video yayınladı.

Şehrimiz Savruluyor!

Sözlerine kendini tanıtarak başlayan Arıkan “şehir yönetilemiyor” dedi: “Güzel Kayseri’miz yıllar evvel yaşanabilir, kimliği olan; en önemlisi yönetilen bir şehirdi. Fakat çeyrek asırdır; şehrimiz aynı figürler tarafından, hep kendini tekrarlayan ama bir türlü gerçekleşmeyen vaatlerle savruluyor!

“Bir Tarafta Çeyrek Asırdır Şehri Yöneten Sağır Olmuş Yöneticiler, Diğer Tarafta…”

Sözlerine devam eden, Kayserili halkın artık bıktığına ve değişim istediğine atıfta bulundu: “Arıkan, Biz bu sefer, billboardlarımızı hemşerilerimize tahsis ettik. Herkesin bağırarak söylediği ama bir türlü duyulmayan o cümleye ayırdık. Hemşerilerimizin dediği gibi biz de: “Yiter Gaari” diyoruz. Bir tarafta çeyrek asırdır şehri yöneten fakat sağır olmuş yöneticiler; diğer tarafta “Yiter Gaari” Diyen hemşerilerimiz var. “Yiter Gaari” diyen, bıkan, değişim isteyen hemşerilerim, Oy Verin, 31 Mart’ta değişime -güzel bir değişime- izin verin!”

