KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasadışı yollarla silah ve silah parçaları sevki yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasadışı yollarla silah ve silah parçaları sevki yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat birimi tarafından yasa dışı yollarla silah ve silah parçalarının sevk edileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda 2 araca operasyon düzenlendi. Araçlar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tam otomatik tabaca ve 77 adet silah üst kapağı ve namlusu bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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