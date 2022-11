Artan maliyetler, inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi

Yüksek enflasyon ve maliyet artışları her sektörü olumsuz etkiledi. Ham madde temin etmekte zorlanan inşaat sektörü de zorluk yaşıyor. Maliyet artışları nedeniyle fiyatların da yükseldiğini vurgulayan Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz maalesef ki ülkemizde de yaşanıyor. Devletimizin vermiş olduğu önlemler, tedbirler vesilesiyle bu durum biraz daha minimalize edilmeye çalışılsa da maalesef ki son dönemin en üst seviyesinde seyreden enflasyon bizi oldukça zor bir dönemden geçiriyor. Maliyetlerin artması, ham madde sıkıntısı ve kredilerin önünün kapanmasıyla inşaat sektörü neredeyse durma noktasına geldi. Artık müteahhit firmalar neredeyse satış kabiliyetini kaybetti. Bu maaliyetler neden artıyor dersek. Birkaç madde ile sıralayabiliriz. Katma Değer Vergisi (KDV)’nin yüzde 1’den yüzde 8’e çekilmesi. Bu serbest piyasa koşullarında kar, maliyet hesabı yapılmadan bilinçsiz verilen arsa oranları. Bir diğeri de ham madde sıkıntısı. Devletimiz bir açıklama yapmıştı. TOKİ’lerin gelmesiyle birlikte ev fiyatlarının düşeceğini söylemişti. TOKİ’nin hitap ettiği kesimle Yap-Sat firmalarının hitap ettiği kesim birbirinden çok çok farklı. Yine TOKİ’lerin yapılmasıyla birlikte hammadde alım artışı söz konusu olacak ve bu ham madde talebiyle de yine bir sıkıntıya, darlığa düşülecek. Bu da maalesef ki fiyatların artmasına sebep olacak. Bir diğer konuda, şu an Yap-Sat firmalar ne yazık ki tedarikçi bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bunun sebebi de tedarikçi firma ile herhangi bir inşat kalemi üzerinden anlaşma sağlansa bile tedarikçi firma ham madde bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bulduğunda da müteahhit firmadan fiyat farkı talep ediyor. Bu da otomatikman fiyatların yeniden artmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLARIN EV ALMALARI NEREDEYSE İMKANSIZLAŞIYOR’

Alım gücünün düşmesiyle birlikte insanların ev alamadığını söyleyen Karabulut yıl başından sonra ev fiyatlarının daha da artacağını söyledi. Ev alacaklara yeni yılı beklememeleri tavsiyesinde bulunan Karabulut, “İnsanların alım gücü gerçekten düşmüş durumda çünkü bankalar kredi vermiyor. İnsanlarda kredi çekemiyor, ev fiyatları da yüksek geliyor ve ev sahibi olamıyorlar. İnsanların ev almaları neredeyse imkansızlaşıyor. Genelde her yerde olduğu gibi Türkiye’de seçim dönemlerinde insanlar, bir beklentiye giriyor. Bizim devletimizden beklentimiz, insanların belirli zamanlarda beklentiye girmeleri yerine sabit bir orana, örnek veriyorum 2022 yılında, şu oran üzerinden istediğiniz zaman ev alabilirsiniz diye firmaların önünü açarlarsa hem insanlar istedikleri dönemde ev sahibi olacaklar hem de inşaat sektörü rahatlamış olacak. Fiyatlara şu an da müşteri tarafından baktığımız zaman yüksek çünkü çoğu insan krediyle ev sahibi oluyor. Topraktan alanlar için biz kendi firmamız olarak vade yapabiliyoruz. Biz inşaatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ama diğer firmalara baktığımız zaman bütün firmalar için bunu söyleyemem çünkü inşaat sektörü gerçekten zor durumda ve durağan bir zaman geçiriyor. Kredi talebimiz var ama bankalardan bu krediyi alamıyoruz. Alsak dahi cüzi bir oranda alınıyor ve aylık geri ödemeleri de çok çok fazla. İnsanların alım gücü düştüğü için de bu kredi oranını maalesef ki değerlendiremiyorlar. Ben buradan vatandaşlarımızın bir bekleme içerisine girmemelerini bir an önce bir konut sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yılbaşından sonra hem resmî kurumlara ödenen vergi ve harçlarda hem de ilgili yapı denetim firmalarına ödenen harçlarda ciddi bir artış söz konusu olacak. Bu da dolayısıyla maliyetlere ve fiyatlara yansıyacak. O yüzden bir an önce hızlı davranmalarını ve bir an önce konut sahibi olmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.