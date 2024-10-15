Artık Kayseri'nin zemini 40 km derinliğe kadar görüntülenebilecek

Afet İşler Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğindeki Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsederek, “MTA ile bir ortak çalışmamız olacak. Erciyes’i odak aldığımız 6 bin kilometrekarelik bir alanda bir sismik veri çalışması yapacağız. Buradan aldığımız verilerle aslında makrobölgeleme çalışması yapmış olacağız. Yerin 40 kilometre altına kadar görüntüleyebileceğiz” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında mikrobölgeleme ile şehrin zemininin adeta röntgenini çekerken, Büyükşehir Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda kentin depremselliğini ortaya koyacak çalışmalar hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mikrobölgeleme çalışmalarında 4 etap tamamlanırken 5’inci etap olan Hacılar bölgesindeki çalışmalarda sona gelindi.

Afet İşler Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğindeki Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsederek şunları paylaştı: “MTA ile bir ortak çalışmamız olacak. Erciyes’i odak aldığımız 6 bin kilometrekarelik bir alanda bir sismik veri çalışması yapacağız. Buradan aldığımız verilerle aslında makrobölgeleme çalışması yapmış olacağız. Yerin 40 kilometre altına kadar görüntüleyebileceğiz. Aynı zamanda AFAD 20 tane istasyon kuracak. Normalde kentimizde 5 tane sismik veri istasyonu var. Bu sayı 25’e çıkacak. Bunun için de ayrıca yetki istiyoruz sizin adınıza ve bunların akabinde 2 senelik sürecek bir çalışma bu, oldukça da bütçeli, bunun ardından ODTÜ’den hocalarla prensipte anlaştık, onlarla bir protokol imzalayarak bütün bu verileri toparlayacağız, şehrimizin depremselliğini ortaya koyacağız.”



"BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE BÜYÜKKILIÇ'A MTA, AFAD VE ODTÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR İÇİN YETKİ VERİLDİ"



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda, yürütülecek afet risk azaltma çalışmaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edildi.