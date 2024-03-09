Asayiş ekipleri 7 aranan şahsı yakaladı
Kayseri'de polis ekiplerince il merkezi ve dış ilçelerde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 65 ekip ve 277 personelin katılımıyla 3 bin 33 şahıs ve bin 9 oto sorgulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılan çalışmalarda; 65 ekip ve 277 personelin katılımıyla 3 Mart 2024 tarihinde yapılan asayiş uygulamasında 3 bin 33 şahıs, bin 9 oto sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı, 1 av tüfeği ele geçirildi, 5 araç ise trafikten men edildi; 76 araca toplam 257.072 TL para cezası yazıldı.
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