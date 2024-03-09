Asayiş ekipleri 7 aranan şahsı yakaladı

 Kayseri'de polis ekiplerince il merkezi ve dış ilçelerde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında  65 ekip ve 277 personelin katılımıyla 3 bin 33 şahıs ve bin 9 oto sorgulandı. 

Asayiş ekipleri 7 aranan şahsı yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılan çalışmalarda; 65 ekip ve 277 personelin katılımıyla 3 Mart 2024 tarihinde yapılan asayiş uygulamasında 3 bin 33 şahıs, bin 9 oto sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı, 1 av tüfeği ele geçirildi, 5 araç ise trafikten men edildi; 76 araca toplam 257.072 TL para cezası yazıldı.

1ha

Bakmadan Geçme

Jandarma ve polis ekipleri 2 ton 100 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirdi
Jandarma ve polis ekipleri 2 ton 100 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirdi
Melikgazi'de 535 bin metrekare meyve bahçesi olacak
Melikgazi'de 535 bin metrekare meyve bahçesi olacak
Melikgazi'de 535 bin metrekarelik meyve bahçesi olacak
Melikgazi'de 535 bin metrekarelik meyve bahçesi olacak
Talas'ta 'anahtar teslim' mutluluğu
Talas'ta 'anahtar teslim' mutluluğu
Başkan Büyükkılıç: 'En ücra köşesine kadar ilmek ilmek şehrimizi dokuyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'En ücra köşesine kadar ilmek ilmek şehrimizi dokuyoruz'
Endonezya Büyükelçisi Purnama, Erciyes'i keşfetmeye davet etti
Endonezya Büyükelçisi Purnama, Erciyes'i keşfetmeye davet etti