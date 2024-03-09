Kayseri'de kar yağışı etkisini gösterdi: yollar trafiğe açık
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle sabah saatlerinde ulaşımda aksama meydana gelmemesi adına yollarda çalışmalar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kayseri’de sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken merkezde ise kuvvetli yağışlı hava hakim. Sabah saatlerinde yağan kar sebebiyle ise ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 9 Mart 2024 yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri-Sivas Yolu 60. KM: Buzlanma mevcut, trafik akışı seyrek, aks yağışı devam ediyor.
Kayseri- Malatya Yolu 43. KM: Islak zemin, kar yağışı mevcut, yol trafiğe açık.
Kayseri-Ankara yolu 17. KM: Yağışlı, yol trafiğe açık.
Kayseri-Nevşehir Yolu: Yağışlı, yol trafiğe açık.
Kuzey Çevre Yolu (Merkez) : Yağışlı, yol trafiğe açık, zemin ıslak.
Pınarbaşı-Gürün Yolu: Zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Pınarbaşı-Kayseri yolu 72. KM: Zemin ıslak, hafif kar yağışlı.