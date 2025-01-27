Asayiş operasyonlarında 177 kişi yakalandı, 80'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda son bir haftada (20-26 Ocak) yapılan operasyonlarda 6136, 2521, 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 131 adet fişek, 4 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, bu olaylarla ilgili 26 şüpheli tespit edilerek, 17 şüpheli yakalandı, yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Toplamda 165 bin TL değerinde; 1 adet cep telefonu, 2 adet motosiklet ele geçirilerek suça konu malzemeler sahiplerine teslim edildi. Kumar oynadığı tespit edilen; 1 kumar olayında kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı, kumar masasında ele geçirilen 200 TL para mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Adli Emanet memurluğuna teslim edildi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen; 3 Fuhuş olayında 6 şahsa idari yaptırım uygulandı. Narkotik Maddeler; 14,33 gr. metamfetamin, 8,24 gr. bonzai, 4,21 gr. esrar, 3,94 gr. kannabinoid, 1,99 gr. jameika, 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 220 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 şahıs yakalandı, 80 şahıs adli makamlarca tutuklandı.