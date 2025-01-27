Asayiş operasyonlarında 177 kişi yakalandı, 80'i tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada asayiş olaylarına ilişkin yapılan operasyonlarda 177 kişi yakalandı, bunlardan 80'i adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda son bir haftada (20-26 Ocak) yapılan operasyonlarda 6136, 2521, 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 131 adet fişek, 4 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, bu olaylarla ilgili 26 şüpheli tespit edilerek, 17 şüpheli yakalandı, yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Toplamda 165 bin TL değerinde; 1 adet cep telefonu, 2 adet motosiklet ele geçirilerek suça konu malzemeler sahiplerine teslim edildi. Kumar oynadığı tespit edilen; 1 kumar olayında kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı, kumar masasında ele geçirilen 200 TL para mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Adli Emanet memurluğuna teslim edildi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen; 3 Fuhuş olayında 6 şahsa idari yaptırım uygulandı. Narkotik Maddeler; 14,33 gr. metamfetamin, 8,24 gr. bonzai, 4,21 gr. esrar, 3,94 gr. kannabinoid, 1,99 gr. jameika, 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 220 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 şahıs yakalandı, 80 şahıs adli makamlarca tutuklandı.