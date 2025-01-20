Asayiş operasyonunda 1 haftada 207 firari yakalandı

Kayseri'de asayiş ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda aranan şahıslar kapsamında toplam 285 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 207 şahıs yakalandı, 99 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan KOM ekiplerince ise 2 bin 295 paket kaçak sigara ele geçirilerek 5 olay kapsamında 13 kişi tutuklandı.

Asayiş operasyonunda 1 haftada 207 firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca yürütülen çalışma neticesinde hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 31 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı,  21 hırsızlık şüphelisi yakalandı.  1 adet çalıntı oto ile birlikte hırsızlık malı olan 450 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı.  Kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 285 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 207 şahıs yakalandı, 99 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca ve 129 adet fişek ele geçirildi.

KOM OPERASYONLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 1 haftalık operasyonlarda; 2 bin 295 paket kaçak sigara, 3 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet ruhsatsız tabanca, 19 bin140 adet makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı ve aranan şahıslar kapsamında 21 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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