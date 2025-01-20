Terör örgütü soruşturmalarında 14 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar yapıldı.

Operasyonlar sonucu, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 7, ➢Sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 1, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 kişi olmak üzere toplamda 14 kişi hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.