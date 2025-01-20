Terör örgütü soruşturmalarında 14 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar sonucu çeşitli terör örgütü soruşturmaları kapsamında 14 kişi hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Terör örgütü soruşturmalarında 14 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar yapıldı.

Operasyonlar sonucu, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 7, ➢Sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 1, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 kişi olmak üzere toplamda 14 kişi hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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