Asayiş operasyonunda 220 şahıs yakalandı, 62 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadeleye yönelik son bir haftada yapılan çalışmalarda; toplam 190 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 220 şahıs yakalanırken, bunlardan 62’si adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken 23 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 3 kişi adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı 1 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, 1 milyon 190 bin lira değerinde hırsızlık malı ele geçirilerek eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.