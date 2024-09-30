Asayiş operasyonunda 220 şahıs yakalandı, 62 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 190 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 220 şahıs yakalanırken, bunlardan 62'si adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadeleye yönelik son bir haftada yapılan çalışmalarda; toplam 190 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 220 şahıs yakalanırken, bunlardan 62’si adli makamlarca tutuklandı.
Operasyonlarda 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken 23 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 3 kişi adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı 1 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, 1 milyon 190 bin lira değerinde hırsızlık malı ele geçirilerek eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.