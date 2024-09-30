Ayçin Kantoğlu: 'ABD ve Batı tarihte Kızılderililere ve Afrikalılara nasıl baktılarsa, Gazzelilere de öyle bakıyorlar'

Kendisini 'aktivist ve boş gezenin boş kalfası' olarak tanımlayan Ayçin Kantoğlu, Gazze Direnişinin kendisine kılavuzluk ettiğini, karşı tarafı anlamakta da yol gösterdiğini belirtti.

'GÖNLÜ OLMAYAN BİRİNİN HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR'

Batı literatüründe 'gönül' kelimesinin olmadığını, gönlü olmayan birine hiçbir şey anlatmanın mümkün olmadığını, gönlü olmayan birinin insani değerinin de olmayacağını belirten Kantoğlu, ABD, batı ve İsrail'in Kızılderililere ve Afrikalılara geçmişte nasıl baktılarsa, Gazzelilere de öyle baktıklarını ifade etti.

'BATI TÜM ETİK DEĞERLERİNİ KAYBETTİ'

ABD Başkanı Biden'in Işıd, Hamas ve Filistinlileri aynı gördüğünü, Filistin halkını katillerin anası olarak gördüğünü ve bu nedenle de çocukları, kadınları katletmenin meşru olduğunu ifade ettiğini belirten Kantoğlu, batının demokrasi, insan hakları ve çocuk masumiyeti gibi hiçbir etik değeri olmadığını vurguladı.

'MUHAMMED'İN SAÇININ BİR TELİ İÇİN DÜNYAYI YAKARIZ'

Gazze'de ismi 'Muhammed' olan çocukların katledildiğini söyleyen Ayçin Kantoğlu, 'haberiniz olsun, O'nun saçının bir teline dünyayı yakarız' ifadelerini kullandı.

'BU DÜNYA SİYONİSTLERE VE İNGİLİZLERE DE KALMAZ'

Ayçin Kantoğlu, Dünya hayatının bir Karagöz perdesi gibi olduğunu, bu oyunun sonunda da 'Yıktın perdeyi eyledin viran, Varayım sahibine haber vereyim heman' şeklinde bittiğini ve bu dünyanın geçici olduğunu bizlere koşup gelen Gazzeli çocukların haber verdiğini, bu dünynın siyonistlere ve İngilizlere de kalmayacağını hatırlattı.

'YUSUFLAR, KUYUDA SONSUZA KADAR KALMAZLAR'

Bizlerin yediklerimizle, içtiklerimizle efsunlandığımızı ve Yusuf gibi kuyuya atıldığımızı ifade eden Kantoğlu, 'Sen seni hatırlamıyorsun ama onlar seni çok iyi tanıyorlar, Yusuflar kuyuda sonsuza kadar kalmazlar' diyerk sözlerini bitirdi.

