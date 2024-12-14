Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısını Pazartesi Yapacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ikinci toplantısını pazartesi günü yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan, toplumu ise dolaylı olarak etkileyen bu önemli karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'taki ilk toplantısıyla resmen başlamıştı.

Komisyon, ikinci toplantısını pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantıya, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil etti. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren heyetinin başkanı olarak yer alırken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar işçi heyetinin başkanlığını üstlendi. Ağar’ın başkanlık ettiği işçi heyetinde ise aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer aldı.